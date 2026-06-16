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НовостиОбщество16 июня 2026 6:15

Владимирцев предостерегают от установки «заряженных» счетчиков

Энергетики просят не идти на поводу у продавцов сомнительной техники
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает филиал «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго», с начала текущего года сотрудники отдела безопасности филиала обнаружили 39 интернет-сайтов, предлагающих купить приборы учета с измененной конструкцией, фактически позволяющих похищать электроэнергию.

В прокуратуру Владимирской области были направлены заявления о блокировке данных ресурсов, из которых 36 уже заблокировано.

Энергетики напомнили, что за так называемые «заряженные» счетчики отвечают как продавцы, так и люди, решившие их поставить. По фактам их использования специалисты составляют акты о неучтенном потреблении, после чего нарушители, помимо штрафа, могут оплатить всю похищенную электроэнергию.

Во «Владимирэнерго» призвали владимирцев не покупать «заряженные» счетчики и передавать только правдивые показания. О фактах нелегального потребления в компании попросили уведомлять по телефону 8-800-220-0-220, гарантировав анонимность.