Владимирцев предостерегают от установки «заряженных» счетчиков

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает филиал «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго», с начала текущего года сотрудники отдела безопасности филиала обнаружили 39 интернет-сайтов, предлагающих купить приборы учета с измененной конструкцией, фактически позволяющих похищать электроэнергию.

В прокуратуру Владимирской области были направлены заявления о блокировке данных ресурсов, из которых 36 уже заблокировано.

Энергетики напомнили, что за так называемые «заряженные» счетчики отвечают как продавцы, так и люди, решившие их поставить. По фактам их использования специалисты составляют акты о неучтенном потреблении, после чего нарушители, помимо штрафа, могут оплатить всю похищенную электроэнергию.

Во «Владимирэнерго» призвали владимирцев не покупать «заряженные» счетчики и передавать только правдивые показания. О фактах нелегального потребления в компании попросили уведомлять по телефону 8-800-220-0-220, гарантировав анонимность.