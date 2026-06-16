Во Владимирской области 20 резервистов оряда "БАРС" проходят сборы

фото с сайта Правительства Владимирской области

Во Владимирской области создано подразделение «БАРС-Владимир». Подготовка резервистов уже началась – в личном составе числятся 20 контрактников. Первые сборы стартовали в середине мая.

Под руководством инструкторов служащие БАРСа осваивают огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку, основы радиоэлектронной борьбы и связи. На весь период контракта резервистов обеспечивают современной экипировкой и обмундированием.

Набор проводится на добровольной основе путём заключения контракта с Минобороны России в лице командира воинской части. Главное – служба проходит исключительно на территории Владимирской области. Кроме того, у контрактника есть возможность совмещать основную работу с военной подготовкой – на время сборов за бойцом сохраняются рабочее место и зарплата. Длятся такие сборы два месяца.

За службу в резерве предусмотрены выплаты – около ста тысяч рублей. Если боец не трудоустроен на «гражданке», всю сумму ему выплатят областное Правительство и Минобороны. Если у резервиста есть постоянное место работы, то ему выплачивают зарплату, а региональные власти и военное ведомство доводят эту сумму до 100 тысяч рублей. Предусмотрены и премии за выполнение реальных боевых задач.