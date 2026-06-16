Во Владимирской области объявлена угроза атаки БПЛА

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Канал экстренного оповещения населения Министерства региональной безопасности Владимирской области 16 июня ровно в 5.35 объявил об угрозе атаки беспилотными летательными аппаратами на территории региона, призвав жителей сохранять спокойствие.

Через несколько часов, в 8.09, власти проинформировали, что угроза атаки БПЛА все еще сохраняется, попросив соблюдать меры безопасности и избегать открытых пространств.

Согласно данным Министерства обороны Российской Федерации, с восьми часов вечера 15 июня до 7 часов утра 16 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 172 украинских беспилотника самолетного типа над рядом регионов. Владимирская область в списке не значится.