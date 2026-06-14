Владимирский детский лагерь «Икар» проверили на предмет безопасности

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, на днях сотрудники мэрии совместно с представителями Управления Росгвардии по Владимирской области посетили детско-юношеский центр «Икар», проверив его на готовность к летнему сезону. В первую очередь лагерь проверяли на предмет безопасности.

В ходе визита комиссия обратила внимание на пропускной режим и исправность систем безопасности, а также на план эвакуации детей на случай воздушной опасности. До конца 2026 года будут проводиться мероприятия на перевод «Икара» на круглогодичный режим работы.

Также директор лагеря Наталья Куликова рассказала об обновлении учреждения.