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НовостиОбщество13 июня 2026 12:15

Киржачский меценат Евгений Федоров удостоен высокой государственной награды

Указом Президента России он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщил губернатор Александр Авдеев, депутат Законодательного собрания региона, генеральный директор «Киржачской типографии» и известный меценат Евгений Федоров удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Глава региона поздравил мецената с наградой и пожелал ему успехов и здоровья. Напомним: сейчас Евгений Федоров проходит службу в зоне проведения специальной военной операции, однако даже там продолжает участвовать в жизни Владимирской области и намерен претворить в жизнь некоторые социальные проекты.

Также он намерен совместно с руководством Киржачского округа передать в музей школы №1 города Киржача артефакты с передовой. Об этом просила сама школа.