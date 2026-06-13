Киржачский меценат Евгений Федоров удостоен высокой государственной награды

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Как сообщил губернатор Александр Авдеев, депутат Законодательного собрания региона, генеральный директор «Киржачской типографии» и известный меценат Евгений Федоров удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Глава региона поздравил мецената с наградой и пожелал ему успехов и здоровья. Напомним: сейчас Евгений Федоров проходит службу в зоне проведения специальной военной операции, однако даже там продолжает участвовать в жизни Владимирской области и намерен претворить в жизнь некоторые социальные проекты.

Также он намерен совместно с руководством Киржачского округа передать в музей школы №1 города Киржача артефакты с передовой. Об этом просила сама школа.