В центре Мурома состоится Всероссийский фестиваль уличных театров

. Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает администрация округа Муром, пятый Всероссийский фестиваль уличных театров и театров на улице будет проводиться на центральных улицах города. Зрители увидят музыкальные шоу, красочные постановки и карнавальное шествие.

Так, с 12.00 до 13.00 короткая программа пройдет у Водонапорной башни на пересечении улиц Ленина и Советская, после чего действия переместятся на улицу Московскую, где до 16.30 будут работать площадки в начале улицы — ближе к пересечению с улицей Ленина. Также до 18.00 и 18.30 продолжатся показы во дворике выставочного центра а также «У Ямщика» - на локации, расположенной рядом с Вознесенской церковью, что на пересечении улиц Московская и Льва Толстого. Сцена «У фонтана» примет артистов до 19.00.

Также с 12.00 до 21.00 мероприятия состоятся в Окском парке, а на улице Советской раскинется пешеходная зона.

В 21.00 пройдет главное действие фестиваля — в 21.00 от Водонапорной башни отправится большое карнавальное шествие, которое пройдет через Окский парк и набережную Оки, где праздник завершится финальным шоу «Ловцы снов».

Водителям стоит учесть, что в связи с этими мероприятиями центр Мурома окажется практически полностью перекрыт — движение будет затруднено на улицах Московская, Ленина и Советская. Поэтому лучше всего заранее искать пути объезда.