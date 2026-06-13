В Кольчугинском водохранилище обнаружено тело 16-летнего юноши

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, трагическое происшествие случилось 11 июня.

По предварительным данным, в тот вечер 16-летний парень из Москвы, приехавший в гости к родственникам, вместе с друзьями пришел к реке Пекша в районе деревни Литвиново, которую отделяет от города Кольчугино дамба Кольчугинского водохранилища.

Через какое-то время друзья обнаружили, что их приятеля с ними нет, и забили тревогу. Вскоре они сообщили о его исчезновении взрослым, и на место вызвали экстренные службы. К сожалению, утром 12 июня тело молодого человека обнаружили в водохранилище.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего. Вместе с тем, следователи просят родителей побеседовать с детьми на тему безопасности на воде, по возможности не отпускать подростков одних на водоемы, и не допускать их купания вне официальных пляжей.