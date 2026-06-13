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НовостиОбщество13 июня 2026 6:02

Владимирские инспекторы ГИМС провели рейд на Нерли и Клязьме

В ходе патрулирования обнаружено несколько нарушений
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, на днях инспекторы ГИМС провели рейд в акваториях Владимира, а также Суздальского района.

Так, во Владимире на Клязьме остановили лодку, пассажиры которой находились без спасательных жилетов. По данному факту на судоводителя был составлен административный протокол.

А на реке Нерль инспекторы обнаружили нелегальные места для купания. На этих диких пляжах сотрудники МЧС провели с отдыхающими профилактические беседы.

В МЧС напомнили, что с начала 2026 года на водоемах региона погибло 11 человек, включая троих детей, и призвали владимирцев быть внимательнее и осторожнее на воде, не купаться пьяными и не оставлять на водоемах детей без присмотра.