Владимирские инспекторы ГИМС провели рейд на Нерли и Клязьме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, на днях инспекторы ГИМС провели рейд в акваториях Владимира, а также Суздальского района.

Так, во Владимире на Клязьме остановили лодку, пассажиры которой находились без спасательных жилетов. По данному факту на судоводителя был составлен административный протокол.

А на реке Нерль инспекторы обнаружили нелегальные места для купания. На этих диких пляжах сотрудники МЧС провели с отдыхающими профилактические беседы.

В МЧС напомнили, что с начала 2026 года на водоемах региона погибло 11 человек, включая троих детей, и призвали владимирцев быть внимательнее и осторожнее на воде, не купаться пьяными и не оставлять на водоемах детей без присмотра.