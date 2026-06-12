Заведено дело по дороге в Клементьево, откуда покойников вывозят на УАЗе

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Уже год мы пишем про ужасное состояние дороги к деревне Клементьево, что в Кольчугинском муниципальном округе. По сути дороги здесь нет, есть лишь грунтовка. И состояние такое, что сюда не может проехать ни скорая помощь, ни полиция. Дошло до того, что в 2025 году умершего местного жителя пришлось соседу самого вывозить на УАЗике, так как органы власти проехать в деревню не смогли.

И вот этой историей заинтересовался Следком России. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему по данной истории. Тогда же региональный Следком уточнил, что уже заведено уголовное дело.

Напомним, что подъездная дорога к деревне находится в таком состоянии более 10 лет. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли, мер к проведению ремонтных работ не было принято. Лишь в 2025 году после проверки прокуратуры к деревне приезжал грейдер, который лишь слегка уровнял грунтовку. Но проблему глобально это не решило.

И вот теперь после интереса к теме на федеральном уровне есть шанс, что дорогу все же включат в план и построят в ближайшее время.