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НовостиОбщество12 июня 2026 8:00

Команда из Судогодского округа победила в региональной "Школе безопасности"

В региональном управлении МЧС подвели итоги регионального этапа соревнований
Алексей СУХОВ
Кадр из видео от ГУ МЧС России по Владимирской области.

Кадр из видео от ГУ МЧС России по Владимирской области.

Во Владимирской области определили победителей региональной «Школы безопасности-2026». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России 33 региона. Итоги подводили на территории Камешковского округа, где состоялась церемония награждения.

Всего в состязаниях приняли участие 18 команд, состоящих из 180 человек - 144 ребенка и 36 взрослых. Первое место в общекомандном зачёте в старшей возрастной группе заняла команда Судогодского муниципального округа, 2 место – у Кольчугинского муниципального округа, 3 место – у Александровского муниципального округа.

Также подвели итоги и в младшей возрастной группе. Тут победителями стали ребята из Камешковского муниципального округа, за ними шли команды из Коврова и Судогодского муниципального округа.

Ребятам вручили медали, дипломы, кубки и туристическое снаряжение в подарок. Теперь победителям предстоит защищать честь Владимирской области на межрегиональных соревнованиях Центрального федерального округа в следующем году.