Команда из Судогодского округа победила в региональной "Школе безопасности"

Кадр из видео от ГУ МЧС России по Владимирской области.

Во Владимирской области определили победителей региональной «Школы безопасности-2026». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России 33 региона. Итоги подводили на территории Камешковского округа, где состоялась церемония награждения.

Всего в состязаниях приняли участие 18 команд, состоящих из 180 человек - 144 ребенка и 36 взрослых. Первое место в общекомандном зачёте в старшей возрастной группе заняла команда Судогодского муниципального округа, 2 место – у Кольчугинского муниципального округа, 3 место – у Александровского муниципального округа.

Также подвели итоги и в младшей возрастной группе. Тут победителями стали ребята из Камешковского муниципального округа, за ними шли команды из Коврова и Судогодского муниципального округа.

Ребятам вручили медали, дипломы, кубки и туристическое снаряжение в подарок. Теперь победителям предстоит защищать честь Владимирской области на межрегиональных соревнованиях Центрального федерального округа в следующем году.