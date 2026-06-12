Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июня 2026 5:32

Во Владимирской области Руслан Богатов назначен на руководящую должность

Он стал заместителем директора «Государственногно бюро по оказанию юридической помощи и обеспечению деятельности мировых судей»
Алексей СУХОВ
Фото из канала Александра Авдеева в MAX.

Фото из канала Александра Авдеева в MAX.

Ветеран СВО Руслан Богатов назначен на руководящую должность, сообщает губернатор Владимирской области Александр Авдеев. По сообщению главы региона, ветерана СВО назначили на должность заместителя директора ГКУ Владимирской области «Государственное бюро по оказанию юридической помощи и обеспечению деятельности мировых судей».

При этом Александр Авдеев отмечает, что Руслан Богатов уже давно является активным членом общественной жизни региона. Он обучался в областном кадровом проекте «Герои-33», является руководителем Владимирского союза ветеранов СВО. Так что для него данное назначение не будет чем-то новым.

Бюро занимается оказанием бесплатной юридической помощи льготным категориям граждан, в том числе участникам СВО и их семьям. Так что Руслан Богатов в этой должности точно будет полезен и боевым товарищам, и самой организации.