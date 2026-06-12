Во Владимирской области Руслан Богатов назначен на руководящую должность

Фото из канала Александра Авдеева в MAX.

Ветеран СВО Руслан Богатов назначен на руководящую должность, сообщает губернатор Владимирской области Александр Авдеев. По сообщению главы региона, ветерана СВО назначили на должность заместителя директора ГКУ Владимирской области «Государственное бюро по оказанию юридической помощи и обеспечению деятельности мировых судей».

При этом Александр Авдеев отмечает, что Руслан Богатов уже давно является активным членом общественной жизни региона. Он обучался в областном кадровом проекте «Герои-33», является руководителем Владимирского союза ветеранов СВО. Так что для него данное назначение не будет чем-то новым.

Бюро занимается оказанием бесплатной юридической помощи льготным категориям граждан, в том числе участникам СВО и их семьям. Так что Руслан Богатов в этой должности точно будет полезен и боевым товарищам, и самой организации.