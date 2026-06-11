В Центральном роддоме Владимира спасли беременную и ее малыша

фото со страницы Центрального роддома в ВК

Центральный роддом Владимира поделился историей спасения беременной и ее малыша.

В роддом поступила беременная с редчайшей и сложной акушерской ситуацией. При обследовании врачи обнаружили гигантские текалютеиновые кисты яичников — по 10 сантиметров с каждой стороны. Эти образования возникают на фоне резкого повышения уровня хорионического гонадотропина в крови.

Главная сложность заключалась в том, что огромные яичники внешне имитировали злокачественные опухоли. Раньше такие кисты часто удаляли вместе с яичниками, после чего женщины больше не могли иметь детей. Однако сегодня медицина доказала, что это заболевание имеет благоприятное течение, и после родов в течение года яичники возвращаются к норме. Тем не менее такие кисты приводят к выраженному синдрому задержки развития плода. Состояние малыша вызывало серьёзные опасения.

Во время проведения КТГ были зафиксированы критические нарушения в сердечной деятельности ребёнка. На 38-й неделе беременности было принято решение об экстренном кесарево сечении.

В итоге у женщины родилась девочка весом 1950 граммов и ростом 47 сантиметров. Сейчас ребенок уверенно набирает вес, а мама идёт на поправку.