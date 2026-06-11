Во Владимире покинул должность глава управления наружной рекламы и информации

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Как сообщает администрация города Владимира, 11 июня истек срок контракта директора МКУ «Управление наружной рекламы и информации» Дениса Позднякова. Сейчас руководство областного центра уже определилось с новым будущим главой МКУ, однако его кандидатура проходит процесс согласования. Уточняется, что на должность планируется назначить владимирского специалиста.

Произошли в мэрии и другие кадровые изменения. Так, начальник управления муниципальным имуществом Ирина Алексеева заняла должность заместителя начальника в управлении территориального развития. Пока ее обязанности на прежнем месте исполняет Наталья Одинаева.