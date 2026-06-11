Ректор ВлГУ Анзор Саралидзе удостоен медали Константина Ушинского

Фото: пресс-служба Минобрнауки России

Ректор Владимирского государственного университета Анзор Саралидзе удостоен медали Константина Ушинского. Эту ведомственную награду ему вручил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на торжественной церемонии в Москве.

Анзор Саралидзе прошел путь от студента университета до его руководителя. В 1991 году он окончил Владимирский политехнический институт (специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство», квалификация «Инженер-механик»), а в 2000 году получил второе высшее образование по специальности "юрист". Кандидат экономических наук.

Успел поработать на должности проректора по административно-хозяйственной работе, по учебно-воспитательной работе, по учебно-воспитательной работе и социальной политике ВлГУ. После чего был выбран ректором.

- Под его началом университет успешно реализует крупные научные и инфраструктурные проекты, уделяя огромное внимание поддержке молодёжи и студенческих семей. Желаю не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперёд к новым вершинам! - поздравил руководителя вуза глава города Сергей Волков.