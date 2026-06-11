Жительницу Владимира осудят за купленный 13-летнему сыну кроссовый мотоцикл

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщают Следственное управление СК России по Владимирской области и областная прокуратура, на днях завершено расследование уголовного дела по факту вовлечения несовершеннолетнего в противоправные действия, заведомо опасные для его жизни.

По версии следствия, 52-летняя женщина в апреле 2024 года купила своему 13-летнему на тот момент сыну кроссовый мотоцикл марки Kayo. Мать передала юноше ключи и разрешила ему кататься.

В основном подросток ездил на мотоцикле в сельской местности, однако ночью 26 июня, пока родители спали, решил из деревни в Суздальском районе добраться до гипермаркета «Глобус» во Владимире, где на парковке встретился с друзьями.

К сожалению, во время разворота юноша не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Лада Приора», получив открытый перелом костей стопы и обширные раны правой ноги, что эксперты признали вредом здоровью средней тяжести.

Мать юного мотоциклиста вину признала, в ходе следствия она не смогла объяснить, кто учил ребенка ездить на мотоцикле и кто объяснял ему правила дорожного движения.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.