Владимирским выпускникам, получившим по ЕГЭ 100 баллов, напоминают о премии

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Во Владимирской области продолжается основной период проведения единых государственных экзаменов. В этом году их сдают 5,5 тысяч учеников.

Министерство образования региона напоминает, что ученики 11-х классов, которые напишут ЕГЭ на 100 баллов, могут получить денежные премии в размере 50 тысяч рублей за каждый предмет.

Для получения выплаты выпускнику (или его законному представителю) необходимо до 1 августа представить в Министерство образования заявление и документы, включая паспортные данные, СНИЛС и банковские реквизиты для перечисления средств.

Премия выплачивается ежегодно по итогам учебного года до 31 августа.