В Меленковском округе крупный пожар уничтожил жилой дом с постройками

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 11 июня в 1.38 диспетчеры пожарной охраны Меленковского округа приняли вызов из деревни Адино, где загорелся дом №13 по улице Новая.

На место возгорания немедленно выехали 10 сотрудников МЧС на четырех машинах. К моменту прибытия подразделений дом горел открытым пламенем. Также огонь охватил надворные постройки.

Пожарным удалось локализовать, а затем полностью потушить дом и его территорию. Общая выгоревшая площадь составила 304 квадратных метра. К счастью, никто из людей не пострадал.

По предварительной версии дознавателей МЧС, пожар вспыхнул на чердаке по причине неисправности электропроводки. Возгорание обнаружили поздно, что и привело к столь серьезному масштабу возгорания.