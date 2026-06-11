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НовостиОбщество11 июня 2026 7:13

С начала карантина из-за златки во Владимире вырубили 2784 дерева

Работа по удалению пораженных деревьев продолжается
Виктория СУХОВА
фото с сайта администрации Владимира

фото с сайта администрации Владимира

Во Владимире продолжают бороться с карантинным вредителем - ясеневой изумрудной златкой. Всего было удалено 2784 пораженных дерева - это ясени и клены ясенелистные.

Однако златка продолжает распространяться, а другого метода борьбы с ней власти не видят. Поэтому деревья продолжают уничтожать. Взамен предполагается компенсационная высадка. Однако вновь высаженных деревьев катастрофически не хватает. Кроме того, многие не успевают вырастать, а просто засыхают.

В этом году во Владимире должны высадить более 800 деревьев.