С начала карантина из-за златки во Владимире вырубили 2784 дерева

фото с сайта администрации Владимира

Во Владимире продолжают бороться с карантинным вредителем - ясеневой изумрудной златкой. Всего было удалено 2784 пораженных дерева - это ясени и клены ясенелистные.

Однако златка продолжает распространяться, а другого метода борьбы с ней власти не видят. Поэтому деревья продолжают уничтожать. Взамен предполагается компенсационная высадка. Однако вновь высаженных деревьев катастрофически не хватает. Кроме того, многие не успевают вырастать, а просто засыхают.

В этом году во Владимире должны высадить более 800 деревьев.