В Судогде водителя автомобиля обвиняют в ДТП, в котором пострадали двое детей

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Судогодского округа утвердило обвинительное заключение по уголовному делу о нарушении водителем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В ходе следствия установлено, что в мае 2025 года управлявший автомобилем «Форд Фокус» водитель ехал по улице Первомайская поселка Муромцево в сторону улицы Железнодорожной. При этом скорость машины составляла 98 километров в час, хотя в населенном пункте разрешено двигаться не быстрее 60 километров в час.

Водитель пошел на обгон «Лады Гранта», однако когда уже опередил отечественную легковушку, заметил мопед «Альфа» под управлением 15-летнего юноши, который ехал на нем вместе с подругой и выезжал с второстепенной дороги.

Так как скорость оказалась слишком велика, «Форд» не успел затормозить и врезался в мопед. В результате юный мотоциклист получил травмы, которые эксперты признали тяжким вредом здоровью. Его подруга, к счастью, получила легкие травмы.

В ходе следствия выяснилось, что этого водителя ранее уже неоднократно штрафовали за нарушения правил дорожного движения.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Судогодский районный суд.