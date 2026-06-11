За три месяца владимирские ломбарды выдали займы на 513 миллионов рублей

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В первом квартале текущего года владимирские ломбарды выдали займы на почти 513 миллионов рублей. Однако число заключенных договоров снизилось на 5,1% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составило 16,3 тысяч.

Объем выданных займов оказался на 52% выше. Это связано с тем, что чаще всего люди закладывали в ломбардах ювелирные изделия, а цены на золото за год выросли. В остальных случаях под залогом оказывались в основном смартфоны, электроника, часы и другие ценные вещи. Средний размер займа составил 31,4 тысячи рублей.

За первые три месяца года в региональные ломбарды за займами обратилось около 8 тысяч человек, это на 6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Среди них большинство — постоянные клиенты, которые берут займы по несколько раз в течение года.

По состоянию на 1 апреля этого года во Владимирской области зарегистрировано 17 ломбардов, а также действуют 64 дополнительных офиса местных ломбардов и компаний из других регионов.