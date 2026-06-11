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НовостиПроисшествия11 июня 2026 5:34

В небе над Владимирской областью уничтожены вражеские беспилотники

Во Владимирской области вновь уничтожили БПЛА
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Правительство Владимирской области со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации, с восьми часов вечера 10 июня до 7 часов утра 11 июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в общей сложности 330 беспилотных летательных аппаратов над 12 регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В число регионов попала и Владимирская область, однако точное количество сбитых бесплотников не уточняется. Напомним: в ночь на 10 ноября в результате атаки БПЛА в регионе произошло возгорание объектов инфраструктуры в Александровском и Камешковском округах. Никто из людей не пострадал.