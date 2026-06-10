Во Владимире частично перекроют Ерофеевский спуск из-за ремонта моста

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает администрация города Владимира, в ближайшее время начнется ремонт путепровода 850-летия города, более известного, как мост через Ерофеевский спуск на улице Большая Московская.

В связи с этим трижды на разные периоды будет перекрываться правая полоса движения со стороны Загородного парка.

Так, полоса окажется перекрыта с 15 по 20 и с 22 по 25 июня, а также с 29 июня по 1 июля. Ограничения будут действовать каждый день с 9.00 до 16.00. Водителей просят учесть эту информацию при планировании своих поездок. В мэрии попросили извинения за доставленные неудобства.