В Собинке местный житель получил 10 лет колонии за убийство сына подруги

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Собинский городской суд вынес обвинительный приговор 62-летнему жителю села Заречье Собинского муниципального округа. Обвинение поддерживала первый заместитель прокурора региона Виктория Дмитренко.

Судом установлено, что в конце ноября 2025 года в гости к мужчине и его сожительнице приехал сын последней вместе с гражданской женой. Сын был военнослужащим и находился в отпуске, и семейство устроило праздничное застолье.

Однако после выпитого алкоголя хозяин поссорился с сыном своей подруги, и в какой-то момент схватился за нож. Он нанес молодому мужчине множество ударов в грудь и живот, в результате чего тот скончался от проникающего ранения сердца. Также один из ударов приняла на себя гражданская жена военнослужащего, которая пыталась за него заступиться.

После этого хозяин испугался и убежал, но вскоре был задержан полицейскими. Неподалеку стражи порядка нашли и нож, который тот пытался выбросить.

Свою вину мужчина признал частично, утверждая, что первым напал сын подруги. Однако суд признал его виновным и приговорил к 10 годам колонии строгого режима. Также в пользу матери и гражданской жены убитого была взыскана компенсация морального вреда в размере 2 миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил.