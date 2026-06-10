Бастрыкин поручил разобраться с состоянием многоквартирного дома в Вязниках

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К председателю Следственного комитета России обратилась многодетная мать из города Вязники.

Женщина живет в многоквартирном доме, построенном в 1958 году. Здание находится в непригодном состоянии: в фундаменте образовались трещины, регулярно происходят протечки. В прошлом году в квартире, где проживает женщина с четырьмя детьми, один из которых является инвалидом, обрушились потолочные перекрытия. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли. А проведение капитального ремонта крыши запланировано не ранее 2040 года.

В СУ СК России по Владимирской области организована процессуальная проверка.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального Следкома Артему Кулакову представить доклад о предварительных и окончательных результатах проверки, а также проводимой работе по разрешению проблемы многодетной семьи и других жильцов многоквартирного дома.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.