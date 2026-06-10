Во Владимирской области директор фирмы осужден за контрабанду древесины

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Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, совместно с коллегами из регионального УМВД и Владимирской таможней сотрудники ведомства вскрыли деятельность 54-летнего генерального директора коммерческой организации из Судогодского района, который был обвинен в контрабанде древесины в крупном размере.

Следствием было установлено, что директор фирмы на основании подложных документов переправил в Грузию партию древесины стоимостью 400 тысяч рублей. По данному факту расследовалось уголовное дело.

На днях Мещанский районный суд Москвы вынес руководителю организации обвинительный приговор и приговорил его к 4 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 4 миллиона рублей.