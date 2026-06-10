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НовостиПроисшествия10 июня 2026 6:10

В Суздальском районе в ДТП с грузовиками погиб водитель «Газели»

Во Владимирской области в столкновении грузовых машин погиб один человек
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 9 июня около 10.45 на 230 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» в Суздальском районе.

По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель «Газели» выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом «Мерседес».

В результате столкновения «Мерседес» оказался на обочине дороги, в то время как «Газель» загорелась и практически полностью сгорела. К сожалению, водитель отечественного грузовика погиб.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.