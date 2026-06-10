В Селивановском районе автомобиль сбил лосиху

фото Госохотинспекции Владимирской области

9 июня в 9.30 на 13 километре автомобильной дороги Малышево-Красная Горбатка произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль "Фольксваген" сбил взрослую лосиху.

Водитель машины не пострадал, но транспортное средство получило значительные повреждения. По предварительной информации, автомобиль был застрахован, что означает, что ущерб, нанесенный животному миру, будет возмещен страховой компанией, - отмечают в Госохотинспекции Владимирской области.

Вероятной причиной появления лосихи на трассе днем стало обилие гнуса. В поисках спасения от назойливых насекомых животные могут выходить на открытые продуваемые пространства, включая дороги.

Госохотинспекция призывает всех водителей быть предельно внимательными на дорогах, особенно вблизи лесных массивов и в часы активности диких животных.