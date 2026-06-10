Во Владимире временно увеличено число рейсов на автобусном маршруте №1С

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает администрация города Владимира, в целях улучшения транспортного обслуживания жителей, с 10 июня по 1 сентября текущего года на автобусном маршруте №1С, курсирующем от улицы Элеваторной до Селецких садов, введено больше рейсов.

Правда, дополнительные машины поедут не от Элеваторной улицы, а от остановки «Площадь Ленина».

Оттуда они будут выезжать начиная с 8.00 раз в час до 19.00, исключением станет лишь 15.00, когда автобуса не будет.

Из Селецких садов первый рейс стартует в 7.30, и далее также раз в час, кроме 14.30. Последний рейс будет сделан в 19.30.