В 2025 году во Владимирской области побывало почти 4 миллиона туристов

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Во Владимирской области продолжают развивать туризм. В прошлом году туристический поток в наш регион вырос на 10 процентов - это 1,4 миллиона поездок.

"Если говорить про большие данные СберАналитики, у нас побывали 3,8 миллиона человек. Это те люди, которые приехали как с ночёвкой, так и без. Несомненно, драйвером туризма остаётся событийный календарь. В прошлом году мы провели более 300 крупных мероприятий", – рассказала министр туризма и предпринимательства Владимирской области Юлия Бояркина.

Владимирская область продолжает получать федеральную поддержку по нацпроекту "Туризм и гостеприимство". В прошлом году она составила почти 400 миллионов рублей, которые были направлены на создание модульных средств размещения, новых пешеходных маршрутов, развитие туристической инфраструктуры и автомобильного туризма.