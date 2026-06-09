В Александрове ремонтируют тротуар на центральной улице города

Фото: администрация Александровского округа

Как сообщают администрация Александровского округа и Правительство Владимирской области, в Александрове на улице Ленина ведутся работы по благоустройству пешеходной зоны. Ремонт охватил участок от дома №10 по улице Ануфриева до дома №30 по улице Ленина. Работу ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Сейчас подрядчики демонтировали старые бордюры, плиты и изношенное покрытие, и приступили к установке новых бордюрных камней. Затем начнется мощение тротуаров современной плиткой. Также часть территории получит декоративное оформление.

Также вдоль тротуаров установят новые уличные фонари и выполнят локальную подсветку деревьев и малых архитектурных форм, среди которых будут установлены скамейки, столики, газоны, информационные стенды, указатели и бронзовые скульптуры.

Кроме того, не забудут об озеленении: возле пешеходных зон раскинутся деревья, кустарники, цветы и газоны.