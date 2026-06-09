В Лакинске открылся музей наличников

скрин с видео Правительства Владимирской области

В Лакинске появился уникальный музей под открытым небом - музей наличника. Проект реализовался Владимиром Кехтером, из областного бюджета был выделен грант - 5 миллионов рублей.

Наличники собраны по числу районов Владимирской губернии и являются символами каждого муниципалитета.

Расположился музей на туристическом маршруте "По суворовским местам". Он проходит преимущественно в Собинском районе и охватывает места, связанные с жизнью полководца.

Надо отметить, что во Владимирской области это уже второй музей наличника. Первый был открыт в Киржаче. В нем собрана выставка-экспозиция из более 80 фотографий уникальных наличников киржачской земли и нескольких оригинальных экспонатов.