В Муроме двое посетителей кафе устроили драку с битой и нунчаками

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Прокуратура Владимирской области сообщает, что в Муроме вынесен приговор по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью битой посетителю муромского кафе. Виновным признали 42-летнего местного жителя.

По данным прокуратуры, ночью 29 ноября 2025 года в одном из городских кафе Мурома сцепились двое мужчин. Один из них отдыхал в одиночестве, второй - с супругой, при этом оба были уже трезвыми к тому времени. Конфликт продолжился на улице, где тот мужчина, что был с женой, достал из своего автомобиля деревянную биту и нунчаки.

А дальше, по мнению прокуратуры, произошло следующее: мужчины сцепились и упали. Тот, что был владельцем биты, оказался внизу. А тот, что был сверху, нанес последнему не менее двух ударов по лицу, после чего отобрал у того биту, встал и нанес ею не оказывающему сопротивления сопернику со всей силы два удара по голове и животу. Пострадавший получил переломы костей черепа с кровоизлиянием, ушиб головного мозга тяжелой степени и другие травмы. Но тут стоит уточнить, что обвиняемый прокуратурой мужчина, свою вину не признал. По его мнению, он самооборонялся.

Тем не менее Муромским городским судом было принято решение, что мужчина виновен в преступлении. Ему дали 3,5 года исправительной колонии общего режима. Впрочем, приговор в законную силу не вступил, так что возможна апелляция.