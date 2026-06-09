Владимирская спортсменка взяла золото международного турнира по пулевой стрельбе

фото со страницы Министерства физкультуры и спорта Владимирской области

В Северной Македонии прошел командный турнир этапа Европейской юношеской лиги по пулевой стрельбе. Сильнейшие спортсмены из разных стран приехали в город Скопье, чтоб побороться за награды и путевки в финал престижного соревнования.

В составе сборной России вступила Диана Старцева из Юрьев-Польского. По итогам соревнований наша команда заняла первое место и квалифицировалась в финал лиги, который пройдет в октябре в Латвийской Юрмале, сообщает Министерство спорта Владимирской области.

Поздравляем Диану и её тренера Александра Новикова с успешным выступлением!