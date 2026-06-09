Во Владимирской области ремонтируют дорогу от Гусь-Хрустального до Добрятино

Фото из социальных сетей Правительства Владимирской области.

Правительство Владимирской области сообщает, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается ремонт дороги «Гусь-Хрустальный – Купреево – Добрятино».

По данным властей, специалисты модернизируют пятикилометровый участок транспортной артерии в Гусь-Хрустальном округе. В данный момент уже завершены работы по фрезерованию. Кроме того, представители подрядчика уложили выравнивающий слой. Теперь ими ведётся досыпка и укрепление обочин дороги. Затем специалисты должны приступить к устройству верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси и планировке обочин, сообщили в Минтрансе Владимирской области.

Общая протяжённость дороги составляет 15,5 километра. Как уточнили областные власти, дорогу включили в нацпроект по той причине, что маршрут востребован жителями целого ряда населённых пунктов, расположенных вдоль дороги.