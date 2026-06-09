скрин с видео администрации Владимира

Завершается реконструкция автомобильной дороги Шепелево - Аббакумово.

Работы стартовали в мае 2025 года. Проект реализуется в два этапа.

Первый этап был успешно завершён осенью прошлого года. За это время была обустроена современная ливневая канализация с локальными очистными сооружениями, уложен нижний слой асфальта, а также завершён монтаж люков.

Сейчас рабочие выходят на финишную прямую: подрядчик завершает реконструкцию участка автомобильной дороги протяжённостью 572 метра по улице Новая в деревне Аббакумово. Здесь уже появились новые тротуары, дорожные знаки и уличное освещение.

В ближайшие дни подрядчик закончит укладку асфальта, нанесёт разметку и приведёт территорию в порядок. Также здесь появится современная автобусная остановка.

Дорога должна быть готова до конца июня.