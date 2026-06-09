Молодёжь Владимирской области проверит свои знания о народах России

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2026 год объявлен Президентом России годом единства народов России. Поэтому во всех регионах постоянно проводятся мероприятия, посвященные этому событию. Не стала исключением и Владимирская область.

10 июня во Владимирской областной научной библиотеке состоится квиз для молодёжных объединений региона, посвящённый Году единства народов России. Как пояснили в Правительстве Владимирской области, мероприятие направлено на укрепление межнационального согласия, популяризацию знаний о культурном наследии, традициях и ценностях народов страны и формирование у молодёжи уважительного к ним отношения.

В чем же суть квиза? Участниками интеллектуальной игры станут представители ведущих молодёжных организаций и объединений области. Командам предстоит ответить на вопросы, посвящённые народам России, их культуре, традициям, истории, обычаям и национальному многообразию страны. По сути, викторина для молодежи.