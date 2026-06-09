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НовостиОбщество9 июня 2026 10:58

Надир Магомедов награждён медалью «За заслуги перед Владимирской областью

На днях тренер отметил 70-летие
Виктория СУХОВА
фото со страницы Александра Авдеева

фото со страницы Александра Авдеева

Во Владимире заслуженного тренера России по греко-римской борьбе Надира Магомедова наградили медалью «За заслуги перед Владимирской областью.

Награда стала эдаким подарком на день рождения. На днях тренер отметил 70-летие.

Он воспитал целую плеяду владимирских борцов – чемпионов, мастеров спорта. Среди них Абуязид Манцигов, Артур Саргсян, Александр Мартин, Мартин Алексанов, Александру Пастушенко и другие выдающиеся спортсмены.

Губернатор Александр Авдеев вручил Надиру Магомедову заслуженную награду.