Надир Магомедов награждён медалью «За заслуги перед Владимирской областью

фото со страницы Александра Авдеева

Во Владимире заслуженного тренера России по греко-римской борьбе Надира Магомедова наградили медалью «За заслуги перед Владимирской областью.

Награда стала эдаким подарком на день рождения. На днях тренер отметил 70-летие.

Он воспитал целую плеяду владимирских борцов – чемпионов, мастеров спорта. Среди них Абуязид Манцигов, Артур Саргсян, Александр Мартин, Мартин Алексанов, Александру Пастушенко и другие выдающиеся спортсмены.

Губернатор Александр Авдеев вручил Надиру Магомедову заслуженную награду.