Во Владимирской области за неделю выросла заболеваемость среди детей

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Во Владимирской области за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 1,7 процента, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В больницы региона за помощью обратилось 4212 человек, в медучреждения Владимира – 1175. Несмотря на общее снижение, дети 3-6 лет и подростки от 15 лет и старше стали болеть чаще.

Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области провел 480 исследований. Были выявлены: риновирусы, РО-вирусы, парагрипп (1, 3,4 тип) и энтеровирусы.