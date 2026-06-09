Во Владимире местную жительницу подозревают в 13 кражах из магазинов

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в конце мая сотрудник патрульно-постовой службы полиции Владимира, находившийся на выходном, обратил внимание на женщину, выходившую из сетевого магазина.

По приметам она была похожа на человека, разыскиваемого за серию краж из «сетевиков», поэтому полицейский остановил даму и отправился с ней обратно в торговую точку. Вместе с охранниками они досмотрели ее вещи и обнаружили там товар, который женщина пыталась вынести без оплаты.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что эта 42-летняя ранее судимая жительница Владимира подозревается еще в 12 похожих эпизодах. Часть товаров она продавала, другую часть использовала сама. По факту покушения на кражу расследуется уголовное дело. На время следствия женщину отправили за решетку.