14 тысяч девятиклассников Владимирской области написали ОГЭ по русскому языку

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9 июня во Владимирской области выпускники 9 классов сдали экзамен по русскому языку. В нем приняли участие 14 154 выпускника. Был организован 161 пункт, сообщает региональное Министерство образования.

Экзаменационная работа состояла из трёх частей и включала 13 заданий. На выполнение работы отводилось 3 часа 55 минут.

Для подтверждения освоения образовательных программ основного общего образования участнику ОГЭ необходимо набрать по русскому языку – 15 баллов.

Официальный день объявления результатов по русскому языку 22 июня текущего года.