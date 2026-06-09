Во Владимирской области ожидается гроза с дождем и сильным ветром

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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие несколько часов во Владимире и местами по региону ожидаются гроза с дождем, при этом порывы северо-западного ветра составят до 15 метров в секунду. Такая погода продержится до первой половины ночи на 10 июня.

Во Владимирском гидрометцентре отметили, что днем 9 июня температура воздуха составит от +24 до +29 градусов по Цельсию, в то время как в ночь на 10 июня столбики термометров опустятся до отметок от +10 до +15 градусов.

В МЧС просят жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными. В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам «101», «01» или «112».