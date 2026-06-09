В Судогде экс-сотрудницу МКУ осудили за присвоение денег спортивной школы

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Судогодский районный суд вынес обвинительный приговор экс-сотруднице МКУ «Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики», которая обвинялась в присвоении, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

Судом установлено, что женщина вела финансовое обслуживание и бухгалтерский учет спортшколы «Судогодец». При этом с марта 2018 по декабрь 2022 года в платежных ведомостях на аванс и выплату зарплаты она вносила ложные данные о якобы полученных сотрудниками спортивной школы деньгах, проставляла их подписи, а деньги на самом деле присваивала.

Таким образом было присвоено 2,4 миллиона рублей. С учетом всех обстоятельств суд признал женщину виновной и приговорил к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также удовлетворен иск прокуратуры о возмещении администрации Судогодского муниципального округа и спортивной школы 2,3 миллионов рублей. Еще более 100 тысяч осужденная выплатила добровольно.