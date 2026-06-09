В Добросельском парке залили площадку под будущий беговой центр

фото из социальных сетей Александра Авдеева

В парке "Добросельский" во Владимире уже залили площадку под будущий беговой центр, сообщает губернатор Александр Авдеев.

- На Петербургском международном экономическом форуме заходил на стенд наших партнёров – Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Видел модель бегового центра, которые ВФЛА строит в отдельных регионах страны. И мы уже в их числе. Выглядит здорово! - написал губернатор в социальных сетях.

В беговом центре будут удобные раздевалки, душевые, залы для тренировок, зоны отдыха и восстановления, камеры хранения, кафе. Беговые дорожки - протяженностью 900 метров, будут оснащены прорезиненным покрытием. Расположат их на прилегающих к комплексам территориях. Неподалеку разместятся также воркаут-зоны и площадки для отдыха.

Работы по созданию центра должны завершить к сентябрю.