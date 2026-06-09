В Суздале создана парковочная зона с повышенным тарифом по 500 рублей в час

Суздаль Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает администрация Суздаля, в городе появилась платная парковочная зона 1003 с повышенным тарифом. С тех, кто пожелает там припарковаться, будут брать по 500 рублей в час, причем никаких абонементов и резидентных соглашений не предусмотрено.

Введение столь дорогого стояночного места власти Суздаля объяснили просьбами самих жителей улиц Кремлевская, Варганова, Лебедева, Старая и Теремки, а также гостей города, якобы просивших ограничить въезд на эти улицы и даже сделать их пешеходными.

Суть водится к тому, что в выходные дни, когда туристов особенно много, к жилым домам проехать становится невозможно, в том числе машинам экстренных служб.

Впрочем, парковка будет работать не круглосуточно, а только с 10.00 до 21.00. Вместе с тем, жителям, которые имеют дома в зоне 1003, предусмотрели специальное разрешение, которое позволит ставить там не более двух личных автомобилей бесплатно.