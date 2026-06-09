Арбитражный суд принял заявление о банкротстве депутата горсовета Владимира

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Ранее мы сообщали о том, что в Арбитражный суд Владимирской области поступило заявление от имени депутата горсовета Владимира Романа Мусихина, попросившего признать его банкротом.

Однако в силу различных нюансов суд не принял это заявление сразу, дав Роману Мусихину время на устранение недочетов и сбор всех необходимых документов.

Как сообщается в картотеке Арбитражного суда Владимирской области, 1 июня все же было вынесено определение, согласно которому заявление Романа Мусихина было принято к рассмотрению. Первое заседание назначено на 2 июля.

Вместе с тем, финансовый управляющий будет назначен из числа Союза арбитражных управляющих «Национальный центр реструктуризации и банкротства».

Сам Роман Мусихин пока воздержался от комментариев на эту тему.