Владимирским ветеранам СВО предлагают участие в конкурсе профмастерства

Фото: Алексей ФОМИН

Как сообщает Правительство Владимирской области, в регионе продолжается прием заявок на участие в областном этапе всероссийского конкурса «Лучший по профессии в специальной номинации «Второй старт».

Участниками конкурса стали ветераны специальной военной операции, его организатором выступает кадровый центр «Работа России» при поддержке Министерства труда и занятости населения Владимирской области. Главной задачей является помощь бойцам в адаптации к гражданской жизни, повышение квалификации, а также демонстрация престижа рабочих профессий.

Заявку на участие можно подать до 11 июня на протале «Работа России». Участвовать в нем могут ветераны СВО старше 21 года, работающие по трудовому договору за исключением госслужащих, а также предприниматели и самозанятые. Ограничений по стажу и профессии нет. При этом заявку может подать и работодатель.

Региональный этап конкурса состоится 18 июня в Центре опережающей профессиональной подготовки во Владимире, где конкурсанты должны рассказать свою историю возвращения к труду и показать знания в сфере охраны труда. Также участнику следует представить видеоролик «Один мой рабочий день».

Победитель Всероссийского конкурса получит 1 миллион рублей, серебряному призеру достанется 500 тысяч, а занявшему третье место — 300 тысяч рублей.