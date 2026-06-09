Из-за загрязнения почвы у Марьинского полигоны завели уголовное дело

фото прокуратуры Владимирской области

Владимирская природоохранная прокуратура провела проверку работы мусорного полигона у деревни Марьинка Камешковского района.

Было установлено, что из-за стекания фильтрата с тела полигона по рельефу местности за пределы произошло загрязнение почвы. Причиненный окружающей среде ущерб превысил 1 миллион рублей, сообщили в прокуратуре Владимирской области.

В итоге было заведено уголовное дело по статье "порча земли".

Кроме того, судом удовлетворен иск природоохранного прокурора об обязании эксплуатирующей полигон организации привести деятельность по сбору и отводу фильтрационных вод на объекте в соответствие с требованиями законодательства.