Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2026 5:57

Из-за загрязнения почвы у Марьинского полигоны завели уголовное дело

Причиненный окружающей среде ущерб превысил 1 миллион рублей
Виктория СУХОВА
фото прокуратуры Владимирской области

фото прокуратуры Владимирской области

Владимирская природоохранная прокуратура провела проверку работы мусорного полигона у деревни Марьинка Камешковского района.

Было установлено, что из-за стекания фильтрата с тела полигона по рельефу местности за пределы произошло загрязнение почвы. Причиненный окружающей среде ущерб превысил 1 миллион рублей, сообщили в прокуратуре Владимирской области.

В итоге было заведено уголовное дело по статье "порча земли".

Кроме того, судом удовлетворен иск природоохранного прокурора об обязании эксплуатирующей полигон организации привести деятельность по сбору и отводу фильтрационных вод на объекте в соответствие с требованиями законодательства.