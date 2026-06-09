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НовостиОбщество9 июня 2026 5:48

Во Владимире вандалы испортили элементы благоустройства у Вокзального спуска

На ситуацию обратил внимание глава города
Алексей КОТМЫШЕВ
Сергей Волков

Сергей Волков

Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава города Владимира Сергей Волков рассказал о печальном событии, которое на днях случилось в сквере у арки, ведущей к Вокзальному спуску. Неизвестные вандалы прошлись по общественному пространству и испортили каменную урну, установленную возле информационного стенда.

Сергей Волков отметил, что подобные картины видеть очень горько, ведь сквер приводили в порядок только в прошлом году. Также градоначальник обратился к жителям города и попросил более бережно относиться к тому, что у нас есть, дабы сохранить красоту Владимира.

По факту вандализма в полиции будут проводить проверку.