Во Владимире вандалы испортили элементы благоустройства у Вокзального спуска

Сергей Волков Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава города Владимира Сергей Волков рассказал о печальном событии, которое на днях случилось в сквере у арки, ведущей к Вокзальному спуску. Неизвестные вандалы прошлись по общественному пространству и испортили каменную урну, установленную возле информационного стенда.

Сергей Волков отметил, что подобные картины видеть очень горько, ведь сквер приводили в порядок только в прошлом году. Также градоначальник обратился к жителям города и попросил более бережно относиться к тому, что у нас есть, дабы сохранить красоту Владимира.

По факту вандализма в полиции будут проводить проверку.