Во Владимире один человек пострадал в ДТП с мотоциклом и легковым автомобилем

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 6 июня около 9.05 на 16 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» в микрорайоне Юрьевец.

По предварительным данным, 37-летний водитель мотоцикла «Хонда», ехавший по левой полосе в сторону Москвы, врезался в стоявший для поворота налево легковой автомобиль «Мазда», которым управлял 42-летний автолюбитель.

В результате аварии мотоциклист получил травмы, бригада «скорой помощи» доставила его в больницу.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.