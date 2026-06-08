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НовостиПроисшествия8 июня 2026 14:10

Во Владимире один человек пострадал в ДТП с мотоциклом и легковым автомобилем

Во Владимирской области произошло ДТП с пострадавшим
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 6 июня около 9.05 на 16 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» в микрорайоне Юрьевец.

По предварительным данным, 37-летний водитель мотоцикла «Хонда», ехавший по левой полосе в сторону Москвы, врезался в стоявший для поворота налево легковой автомобиль «Мазда», которым управлял 42-летний автолюбитель.

В результате аварии мотоциклист получил травмы, бригада «скорой помощи» доставила его в больницу.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.