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НовостиОбщество8 июня 2026 13:41

«Велолето» объединило в Суздале более 2,5 тысяч любителей велосипеда

На велогонку приехали жители 54 регионов страны
Виктория СУХОВА
Фото предоставлено Министерством физической культуры и спорта Владимирской области

Фото предоставлено Министерством физической культуры и спорта Владимирской области

Во Владимирской области завершился фестиваль «Велолето 2026».

Программа фестиваля была насыщенной: гонки на разные дистанции по историческим местам, велобиатлон, велоэкскурсии, второй этап велогонки «Россия», заезды, посвящённые Всемирному дню велосипеда, всероссийские соревнования по маунтинбайку, групповая гонка «Тур де Россия» и спортивный праздник для всей семьи «Мама, папа, я – спортивная семья».

«Велолето 2026» объединило более 2,5 тысяч участников из 54 регионов страны. Самому младшему из них – всего полтора года, а самому старшему – за 70 лет. Ярким событием стал велопарад: 6 километров по центру Суздаля в свободном темпе проехали тысячи велосипедистов.